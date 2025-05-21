Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале сообщил, что в ночь с 20 на 21 мая над регионом были сбиты пять украинских БПЛА. Атака происходила в период с 20:00 20 мая до 4:05

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем telegram-канале сообщил, что в ночь с 20 на 21 мая над регионом были сбиты пять украинских БПЛА. Атака происходила в период с 20:00 20 мая до 4:05 21 мая. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Всего, как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией страны уничтожены