Весна почти прошла, а ямочный вопрос во владимирских дворах так и не решен. На участке дороги между домами 195в и 197б на Добросельской улице за несколько лет образовалась глубокая выбоина.

Весна почти прошла, а ямочный вопрос во владимирских дворах так и не решен. На участке дороги между домами 195в и 197б на Добросельской улице за несколько лет образовалась глубокая выбоина. Трафик здесь большой: одни едут в детскую поликлинику, другие — к дому на парковку. Мария Свищева, жительница дома №66 на ул. Юбилейная Здесь же люди