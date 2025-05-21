«Ростелеком» продолжает строительство оптоволоконных сетей в частном секторе населенных пунктов Владимирской области.

«Ростелеком» продолжает строительство оптоволоконных сетей в частном секторе населенных пунктов Владимирской области. Так, во втором квартале высокоскоростной интернет по технологии GPON («оптика в дом») появился у жителей еще 100 домов в деревне Бабарино (Суздальский район) и поселке Вишневый (Кольчугинский район). Всего же с начала года специалисты провайдера обеспечили доступом в Сеть 410 домохозяйств региона, то есть, примерно 1 300 пользователей. Технология GPON обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильное соединение, что особенно важно в условиях постоянно растущего трафика.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Признаюсь, строить новые каналы связи ранней весной — так себе удовольствие. В этом году погода не раз испытывала наших специалистов серьезными температурными качелями и обильными осадками: то дорогу размоет, то земля промерзнет. Но благодаря профессионализму команды все строительные работы выполнялись в соответствии с графиком. Так будет и впредь, ведь наша цель — обеспечить высокий уровень цифрового комфорта каждому жителю региона».Мария Смирнова, абонент «Ростелекома из Суздальского района:«Для меня доступ в Сеть — это не просто комфортное общение, возможность подключения каких-то виртуальных услуг и сервисов, а способ развития бизнеса. Я — самозанятая, пеку на заказ кондитерские изделия. Когда у нас дома появился высокоскоростной интернет, мне стало в разы проще искать и новые рецепты, и новых клиентов. Можно сказать, что выбранный нами тарифный план окупил себя уже не один раз».Дополнительную информацию о тарифах и акциях «Ростелекома» можно получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301 38 10, а также на и в офисах обслуживания компании.Реклама. ПАО ИНН 7707049388.