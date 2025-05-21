В «Согласии» рассказали об итогах эвакуации страхователя из Таиланда

Вечером 21 мая в аэропорт Новосибирска прибыл рейс из Пхукета. На борту самолета находилась туристка, пострадавшая во время отпуска в Таиланде. У трапа самолета пострадавшую ожидала бригада врачей, которая доставила ее в больницу города Кемерово. На текущий момент состояние пациентки стабильно.Напомним, что застрахованная в компании «Согласие» туристка проводила отпуск в Таиланде. Под конец путешествия произошла трагедия, и женщина впала в кому за несколько дней до вылета из страны. Компания вышла на связь с родственницей пострадавшей и на протяжении 3 недель оказывала поддержку туристке. После нескольких недель без улучшения состояния пациентки, было принято решение о доставке пострадавшей в российскую клинику. Ситуацию по выписке из тайской клиники усложнили несколько факторов, в том числе и изначальное несоблюдение условий страхования при наступлении страхового случая со стороны родственника туристки.В рамках данного страхового случая «Согласие» также организовало консультацию российского реаниматолога, по итогам которой и было принято финальное решение о необходимости доставки пострадавшей в российскую клинику. 15 мая компания получила разрешение на эвакуацию пострадавшей в РФ, в этот же день были забронированы места для транспортировки пострадавшей на носилках в сопровождении реанимационной бригады на прямой рейс Пхукет – Новосибирск. Пребывание и лечение в клинике Таиланда, а также услуги по медицинской эвакуации к месту постоянного проживания застрахованной в полном объеме покрываются полисом ВЗР от «Согласия».