35 муниципальных образований Владимирской области получат поддержку по программе «30 на 70», которая предполагает участие жителей в финансировании местных проектов, сообщили в пресс-службе

35 муниципальных образований Владимирской области получат поддержку по программе «30 на 70», которая предполагает участие жителей в финансировании местных проектов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Люди собрали 31,1 миллиона рублей, а из областного бюджета добавлено еще 72,4 миллиона. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Эти средства направят на ремонт дорог, водопроводов, благоустройство территорий, модернизацию школ