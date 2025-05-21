Общий трудовой стаж династии Трутневых в АПК – порядка 150 лет. СОбщий трудовой стаж династии Трутневых в АПК – порядка 150 лет.

Общий трудовой стаж династии Трутневых в АПК – порядка 150 лет. Сергей Юрьевич Трутнев пошел по стопам своих отца и деда, всю жизнь проработавших на земле. Сегодня он руководит сразу двумя хозяйствами в Суздальском районе - АО «Суворовское» и ООО «Стародворский». У него за плечами большой опыт работы в аграрном секторе и перерабатывающей промышленности, и хозяйственника по праву считают экспертом в своем деле.«Сергей Юрьевич, расскажите, как развивались ваши хозяйства? С каких площадей начинали, какие объемы сейчас?»- АО «Суворовское» было создано в 2001 году на базе обанкротившегося СПК с одноименным названием. Площадь пашни тогда составляла 2800 га, поголовье дойных коров – 420. Сегодня пашни выросли до 5,5 тысяч га, а поголовье увеличилось почти в 3,5 раза.А в 2019 году приобрели ООО «Стародворское». На тот момент обрабатываемой земли там не имелось совсем. За шесть лет нам удалось ввести в оборот 7,5 тысяч га. С каждым следующим годом эту цифру планируем увеличивать.По урожайности 2024 год оказался не самым удачным, зерна тогда собрали 9 тысяч тонн, в 2023-м на 600 тонн больше. Хотя были и рекордные сборы по отдельным полям – даже по 73 центнера снимали.Но, учитывая, что земли в оборот мы вводим постепенно, раз от раза результат будет только расти. Я в этом уверен. Главное, чтобы люди и техника не подвели.«Какую технику вы используете в хозяйствах?»- Большая часть техники у нас от производителя Ростсельмаш. Мы сотрудничаем с самого начала – с 2001 года. Это наши поставщики «мерседесов», «бентли», «ламборгини» (смеется), то есть самых надежных машин. К примеру, у нас восемь комбайнов RSM 161 и один кормоуборочный того же производителя. Все очень хорошо себя зарекомендовали. RSM 161 сочетает в себе мощный двигатель, современную систему сепарации и очистки зерна, а также комфортную кабину механизатора. Эти особенности делают его идеальным выбором для работы в условиях больших площадей и интенсивных нагрузок. Благодаря низкому расходу топлива и высокой производительности, затраты на уборку урожая значительно снизились. Достаточно много тракторов двухтысячной серии. Недавно еще приобрели свежую модель – Ростсельмаш 2400. Отличные тяжелые машины с сочлененной рамой мощностью от 380 до 430 лошадиных сил, агрегатируются с любым оборудованием под наши задачи. Выносливые, экономичные и надежные. Сейчас все в полях работают.Механизаторы очень довольны. Вспомните, раньше на каких тракторах пахали – кабинка маленькая, солнышко ее нагревает – механизатор устает больше от жары, чем от работы. А на современной технике от Ростсельмаш работать - одно удовольствие: тут тебе и автоматика, и электроника, и кондиционеры. А мощности какие! Все условия для человека созданы.«На Ваш взгляд, насколько важно своевременно обслуживать агромашины?»- От любой техники – хоть бытовой, хоть аграрной – без техобслуживания надежности и долговечности ждать не приходится. Техобслуживание необходимо проходить в обязательном порядке. При этом важно использовать оригинальные детали. Тогда техника будет работать как часы. В этом плане, в отличие от импортной техники, аналогичной Ростсельмаш, проблем не возникает. Необходимые запчасти доступны в дилерском центре или привозятся в кратчайшие сроки, а с их установкой справятся даже наши механизаторы.«Много лет сотрудничая с Ростсельмаш, наверняка знаете про их современные цифровые технологии?»- Конечно знаем и активно используем. В базовой комплектации всей техники Ростсельмаш уже установлена система РСМ Агротроник, которая анализирует нагрузку на комбайн и подбирает оптимальный режим работы, что значительно снижает затраты на ГСМ и повышает точность уборки. Система в режиме онлайн показывает фактический уровень топлива с высокой точностью. У ответственных лиц перед глазами всегда есть информация, что происходит у комбайнера. Видим на карте незапланированный простой: что это? Закончилось топливо? Поломка? Механизатор отлынивает от работы или сливает топливо? Это помогает принять быстрое и правильное решение.«Что бы еще хотели приобрести для своих хозяйств?»- Помните фильм «Дело было в Пенькове»? Там есть эпизод, когда главная героиня рисует такую картину: «Представь, вот там идет трактор, а в кабине никого нет!» Люди об этом с 60-х годов мечтают. Можно сказать, в фильме показана система автовождения от Ростсельмаш РСМ Агротроник Пилот 1.0. Давно к ней присматриваюсь. Но пока у нас другие проблемы.«Как думаете, подобная система способствовала бы экономии?»- Конечно: сэкономили бы и деньги, и ресурсы, и нервы. Механизатору хорошо – не приходилось бы рулить вручную, снизилось бы количество подконтрольных ему процессов, он больше внимания уделял бы настройкам, жатке. И уставал меньше. В итоге, выросла бы производительность, обработка каждого гектара обошлась бы дешевле.Надеюсь, что в ближайшем будущем смогу своими глазами увидеть, как по нашим полям будут ходить такие комбайны и тракторы.ООО «»