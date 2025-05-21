В 2024 году он заключил контракт с Минобороны РФ

20 мая в городе Камешково Владимирской области прошли похороны рядового Павла Викторовича Белова, погибшего в зоне проведения СВО на территории ДНР. Белов, 1972 года рождения, в 2024 году заключил контракт с Минобороны РФ и служил старшим наводчиком.Проводить военнослужащего в последний путь пришли родные, друзья, сослуживцы, представители администрации Камешковского района и жители города. Похороны прошли с воинскими почестями.Напомним, ранее мы писали, что