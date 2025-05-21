Территория происшествия находится под видеонаблюдением.

Во Владимире вандалы похитили тюльпаны с городских клумб. Администрация города выразила сожаление в социальных сетях, отметив, что цветы, предназначенные для украшения города, стали чьей-то личной собственностью.Мэрия предупреждает, что территория находится под видеонаблюдением, и, хотя записи пока не будут опубликованы, они могут быть переданы в правоохранительные органы. Власти призывают горожан бережно относиться к общественному имуществу.Напомним, ранее мы писали, что