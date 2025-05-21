Известный художник-график и педагог ВлГУ Сергей Васильевич Ермолин ушел из жизни 20 мая. Ему было 79 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе министерства культуры области. Сергей

Известный художник-график и педагог ВлГУ Сергей Васильевич Ермолин ушел из жизни 20 мая. Ему было 79 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе министерства культуры области. Сергей Ермолин родился 27 декабря 1945 года на Южном Урале, в городе План Челябинской области. Получил хорошее образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина и Московском художественном институте