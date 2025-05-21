В организации состоят 253 человека.

В Гусь-Хрустальном Владимтрской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых и 75-летию местной организации, объединяющей 253 человека. Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, члены общества находят себя в различных профессиях и занимаются рукоделием, их работы были представлены на выставке.Самые активные члены общества были награждены юбилейными медалями. Председатель регионального общества Сергей Воинов и гусевские активистки Татьяна Цветкова и Анжелика Рюмина отмечены благодарственными письмами депутата Госдумы РФ Игоря Игошина за вклад в поддержку людей с ослабленным зрением.«Эти люди делают жизнь земляков с ослабленным зрением разнообразной и достойной, оказывают им необходимую помощь, заботятся о них», — рассказал депутат Игорь Игошин в своих соцсетях.