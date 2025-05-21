Администрацию Гусь-Хрустального заставляют сделать тротуар на участке дороги от дома №77 на Тверской улице до пересечения с улицей Брагина. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры

Администрацию Гусь-Хрустального заставляют сделать тротуар на участке дороги от дома №77 на Тверской улице до пересечения с улицей Брагина. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Нарушение вскрылось во время проверки. После чего прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию города привести дорогу в нормативное состояние. Администрация уже заключила контракт на проведение работ.