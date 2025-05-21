Участие в ней примут Россия, Китай, Иран, Пакистан и Индия.

XII Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 открывается в столице Белоруссии 21 мая и продлится до 24 мая. В ней примут участие компании оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из пяти стран мира.Участие в выставке примут Россия, Китай, Иран, Пакистан и Индия. Как отмечали организаторы мероприятия, количество представленных компаний в этом году 1,5 раза больше, чем в 2023-м. В экспозиции широко представлены организации ОПК Российской Федерации - партнера Белоруссии и члена Союзного государства. "Это приобретает еще более весомое значение в условиях современной военно-политической обстановки, складывающейся на границах Союзного государства, и необходимости усиления региональной группировки войск", - отметили организаторы.Среди представленных от российской стороны компаний - Ростех, концерн "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "Калашников" и группа компаний "Беспилотные системы".В рамках выставки также пройдет 11-я международная научная конференция по вопросам развития вооружения, военной и специальной техники и технологий двойного назначения. В ней примут участие около 300 экспертов и специалистов военно-промышленного комплекса.Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус в приветствии к ее открытию отмечал, что республика дорожит теплыми, дружескими отношениями с международными партнерами и готова дальше работать рука об руку с целью построения справедливого, равноправного и безопасного для всех мира.Он обратил внимание на то, что Беларусь уверенно движется по пути модернизации, внедрения инновационных технологий и расширения кооперации, прежде всего с Российской Федерацией. "Союзное взаимодействие в сфере обороны и военно-промышленного комплекса не только укрепляет потенциал наших стран, но и формирует новые перспективы для совместного производства, научных разработок и технологического обмена", - заключил Пантус.Как ранее сообщал глава Ростеха Сергей Чемезов, в этом году госкорпорация представит на выставке в Минске десятки образцов вооружений, военной и специальной военной техники - "все самое новое и востребованное на рынке в условиях современных угроз". Чемезов подчеркнул, что спрос на российское оружие в мире растет.В свою очередь концерн "Алмаз-Антей" представит линейку современных систем и комплексов противовоздушной обороны. Среди них - модели зенитной ракетной системы средней дальности С-350Е "Витязь", отличающаяся повышенной безопасностью личного состава, и модели зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства "Тор", предназначенные для противовоздушной обороны как важных объектов, так и войск. В пресс-службе концерна отмечали, что они планируют провести серию переговоров с партнерами и расширить круг потенциальных заказчиков на выставке в Минске."Уралвагонзавод" (входит в Ростех) планирует презентовать на своем стенде модернизированный танк Т-90МС в экспортном облике, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ). В пресс-службе обратили внимание на то, что представляемый танк аналогично серийному Т-90М "Прорыв" прошел дополнительную модернизацию с учетом опыта специальной военной операции. Уникальность УБИМ, добавили там, в том, что она совмещает в себе функции сразу трех единиц техники: бронированную ремонтно-эвакуационную, машины разграждения и разминирования.Группа компаний "Беспилотные системы" на выставке впервые представит сразу четыре образца из линейки беспилотников марки Supercam. На стенде российской компании будут представлены флагманский разведчик Supercam S350, беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL) Supercam SX350, компактный БПЛА S150 и коптер Supercam X4, а также наземная станция управления. В свою очередь концерн "Калашников", также участвующий в MILEX 2025, представит стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты, в том числе "КУБ-2".