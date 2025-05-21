14 июня 2025 года на трассе ЦТВС Москва пройдет главный фестиваль владельцев и любителей автомобилей в кузове универсал - «Вагонфест».

Универсалы – популярный кузов в нашей стране, но до прошлого года, не было ни одного фестиваля, созданного специально для ценителей вагонов. Даже за рубежом таких мероприятий было всего несколько, и все они были больше похожи на сходку пары десятков друзей-одноклубников.Первый «Вагонфест» прошел в столице в прошлом году. Здесь впервые в мире можно было лицезреть такое количество универсалов в одном месте – экспозиция общей зоны участников фестиваля заняла огромную парковку на 700 машиномест. Здесь встретились спортивные BMW, эталонные вагоны от Audi, роскошные Mercedes, японские, корейские, американские и даже британские универсалы.Ранее более 6 000 человек смогли посетить фестиваль и более 140 000 наблюдали за ним онлайн через оперативные фото и видео отчеты с места событий на социальных площадках. В этом году организаторы рассчитывают на еще больший интерес к мероприятию со стороны энтузиастов универсалов и зрителей.В этом году организаторы подготовили для зрителей множество интересных мероприятий. Посетители смогут насладиться выставкой топ-100 универсалов России, где представлены вагоны различных эпох, и обменяться мнениями с другими любителями. Для ценителей скорости предусмотрены дрифт-такси и захватывающие дрифт-битвы. Также будет работать маркет и зона еды, где представлены самые известные кухни мира, предлагающие блюда на любой вкус.Главная сцена будет радовать зрителей зажигательными ведущими, увлекательными розыгрышами и постоянными развлечениями. Кроме того, планируются различные конкурсы, среди которых — награды за самый громкий выхлоп и самый вместительный багажник, а также множество активностей от партнеров. Кульминацией фестиваля станет выбор «Вагона года», где будет определен победитель среди всех универсалов.Генеральным партнером мероприятия на протяжение двух лет выступает бренд моторных масел Mirax.