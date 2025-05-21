Администрация города должна была выплатить женщине 2,3 млн рублей до конца 2024 года.

Прокуратура Владимирской области вмешалась в ситуацию с невыплатой компенсации жительнице города Струнино, чья квартира в аварийном доме подлежала сносу. Администрация города должна была выплатить женщине 2,3 млн рублей до конца 2024 года согласно мировому соглашению, однако обязательства не были выполнены в срок.После вмешательства прокуратуры средства были выплачены в полном объеме. В результате проверки главе администрации Струнино внесено представление, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение жилищного законодательства.Напомним, ранее мы писали, что