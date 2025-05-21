Крупный пожар произошел в деревне Дубенки Судогодского района вечером 20 мая. Горели два дома – №1 и №3, рассказали в пресс-службе МЧС области. В 19:34 вызвали спасателей. Судя по фото, вероятно,

Крупный пожар произошел в деревне Дубенки Судогодского района вечером 20 мая. Горели два дома – №1 и №3, рассказали в пресс-службе МЧС области. В 19:34 вызвали спасателей. Судя по фото, вероятно, сначала загорелся один дом, а потом пламя перекинулось на соседний. Прибывшие пожарные потушили огонь на площади 120 квадратов. Во время тушения в одном из