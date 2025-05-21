В Вязниках прошел совет представительных органов местного самоуправления Владимирской области при Законодательном Собрании региона. Участники посетили среднюю общеобразовательную школу

В Вязниках прошел совет представительных органов местного самоуправления Владимирской области при Законодательном Собрании региона. Участники посетили среднюю общеобразовательную школу № 9 имени Фатьянова, где пообщались с педагогами и учениками, осмотрели оборудование и кабинеты, поболели на спортивных стартах, а также увидели репетицию 11-х классов в актовом зале. На самом заседании депутаты обсудили последние изменения регионального законодательства,