Вандалы испортили забор на Октябрьской улице в Коврове, изрисовав его граффити. Ранее ограду сломали, поэтому до ремонта вместо поврежденного забора поставили баннер. Хулиганы изрисовали и

Вандалы испортили забор на Октябрьской улице в Коврове, изрисовав его граффити. Ранее ограду сломали, поэтому до ремонта вместо поврежденного забора поставили баннер. Хулиганы изрисовали и его. Как рассказали в пресс-службе администрации Коврова, сейчас осматриваются камеры видеонаблюдения. После чего материалы передадут в полицию. Из пресс-релиза администрации Коврова Сотрудники правоохранительных органов напоминают всем нерадивым художникам, кто решил