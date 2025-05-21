Жители Владимирской области за одну неделю отдали телефонным мошенникам свыше 22 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Полиция зафиксировала 70 таких случаев, когда

Жители Владимирской области за одну неделю отдали телефонным мошенникам свыше 22 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Полиция зафиксировала 70 таких случаев, когда злоумышленники обманом выманивали деньги у людей, представляясь сотрудниками банков или госструктур. Так, 20-летний парень из Коврова перевёл больше 1,3 миллиона рублей мошенникам, которые позвонили ему и сказали, что его деньги якобы