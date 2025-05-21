Мэрия Владимира объявила тендер на поиск подрядчика для реставрации памятника Князю Владимиру. Начальная цена контракта – 9,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Согласно

Мэрия Владимира объявила тендер на поиск подрядчика для реставрации памятника Князю Владимиру. Начальная цена контракта – 9,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Согласно документации, подрядчик должен будет выполнить комплекс работ: восстановить утраченные элементы, отполировать облицовочные плиты и покрыть их защитным составом, герметизировать швы, а также очистить бронзовые скульптуры и нанести на них специальное защитное