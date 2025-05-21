Дерево обрушилось на авто, припаркованное на Северной улице во Владимире вчера, 20 мая. Дерево огромное, и большая его часть пришлось как раз на машину. О происшествии рассказали в соцсетях

Дерево обрушилось на авто, припаркованное на Северной улице во Владимире вчера, 20 мая. Дерево огромное, и большая его часть пришлось как раз на машину. О происшествии рассказали в соцсетях поисково-спасательного отряда во Владимире. Именно спасатели выезжали на место, чтобы аккуратно распилить ствол. Из поста ПСО Владимира в соцсетях Автомобилю относительно «повезло», так как оно зависло