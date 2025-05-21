Во Владимире начали благоустраивать бульвар Художника Иванова. Работы по строительству ведет компания ДСК «Автобан», выигравшая сразу два тендера, общей суммой более 100 миллионов рублей. О

Во Владимире начали благоустраивать бульвар Художника Иванова. Работы по строительству ведет компания ДСК «Автобан», выигравшая сразу два тендера, общей суммой более 100 миллионов рублей. О старте реновации в соцсетях сообщил депутат Горсовета Алексей Лызлов. Из поста на официальной странице Алексея Лызлова во Вконтакте В самом начале первого этапа работ по благоустройству вместе с жителями пообщался