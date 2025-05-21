Памятник князю Владимиру спустя 2 года все-таки будет отремонтирован. Речь про известный в городе монумент, который расположен в парке Пушкина на смотровой площадке за Успенским Собором.

Памятник князю Владимиру спустя 2 года все-таки будет отремонтирован. Речь про известный в городе монумент, который расположен в парке Пушкина на смотровой площадке за Успенским Собором. Место — центр притяжения туристов в последние года выглядит печально. Перила смотровой разваливаются, монумент огражден специальной сдерживающей лентой, а само место журналисты окрестили “владимирским провалом”. Соответствующий контракт на ремонт