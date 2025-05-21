Мобильный интернет будет временно недоступен на территории Владимирской области. Ограничения связаны с угрозами БПЛА, пояснили в пресс-службе правительства региона. Мера действует с

Мобильный интернет будет временно недоступен на территории Владимирской области. Ограничения связаны с угрозами БПЛА, пояснили в пресс-службе правительства региона. Мера действует с сегодняшнего дня до неопределенного времени. При этом проводной интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме. Из сообщения правительства области в соцсетях Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим граждан за понимание. Напоминаем,