Синоптики спрогнозировали грозу с дождем и крепкий ветер во Владимире и местами по области. Об ухудшении погоды предупредили в мэрии столицы региона. Владимирцев вновь предостерегли быть

Синоптики спрогнозировали грозу с дождем и крепкий ветер во Владимире и местами по области. Об ухудшении погоды предупредили в мэрии столицы региона. Владимирцев вновь предостерегли быть аккуратнее на дорогах, постараться не стоять рядом с деревьями и ветхими конструкциями. Участникам дорожного движения стоит учитывать погодные условия: водителям – сбавлять скорость, пешеходам – внимательнее переходить дорогу. Вчера,