В городе Струнино Александровского района местной жительнице, чья квартира находилась в доме, подлежащем сносу, забыли выплатить положенную компенсацию. Как сообщает прокуратура

В городе Струнино Александровского района местной жительнице, чья квартира находилась в доме, подлежащем сносу, забыли выплатить положенную компенсацию. Как сообщает прокуратура Владимирской области, по мировому соглашению женщине должны были перевести более 2,3 миллиона рублей до конца декабря 2024 года. Однако средства так и не поступили. Прокуратура вмешалась: в адрес главы городской администрации внесли представление, а