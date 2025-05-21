С 20 мая Вячеслав Мокану официально возглавил Владимирскую областную филармонию, следует из информации на официальном сайте учреждения. Приказ о его назначении подписала министр культуры

С 20 мая Вячеслав Мокану официально возглавил Владимирскую областную филармонию, следует из информации на официальном сайте учреждения. Приказ о его назначении подписала министр культуры региона Ольга Демина. Мокану хорошо знаком коллективу. До этого, с середины апреля, он исполнял обязанности руководителя. А последние пять лет Вячеслав Мокану работал заместителем предыдущего директора Геннадия Бобкова, который ушёл в