В ходе общения с журналистами губернатор Александр Авдеев раскрыл детали кадрового вопроса. Тема долгое время оставалась одной из самых острых для системы здравоохранения региона.По словам главы области, на вакантную должность руководителя медицинского ведомства сейчас претендуют три специалиста. В настоящее время их кандидатуры проходят процедуру утверждения в федеральном профильном министерстве, и только после её завершения будет названо имя нового руководителя.