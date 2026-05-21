В Кольчугине организовали палату для экстренных родов.

21 мая на пресс‑конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев признал дефицит неонатологов и отметил, что такая проблема характерна для многих регионов страны.Он подчеркнул: в приоритете безопасность матери и ребенка. После вступления в силу постановления №747 требования к роддомам ужесточились — без анестезиолога, обученного персонала или реанимации отделение не может работать. При наличии рисков допускать работу таких отделений нельзя.Для исправления ситуации власти планируют дообучать специалистов и закупать оборудование. В Кольчугино уже организовали палату для экстренных родов.