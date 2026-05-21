Леса с Золотых ворот планируют снять в декабре.

В здании владимирского драматического театра стартовала пресс‑конференция губернатора Александра Авдеева. С первых слов он взял инициативу и изложил план работ, касающихся центра города.Губернатор пообещал, что до конца 2026 года центр Владимира начнет избавляться от строительных лесов. К декабрю их планируют снять с Золотых ворот.Внутренняя реставрация при этом не остановится — для консервации и сохранения живописи требуются дополнительные работы.Осенью откроют фасад первой школы напротив драмтеатра. Власти рассматривают идею организовать зимний каток на Театральной площади.