Первый этап обработки уже идет в нескольких районах.

В регионе началась масштабная обработка дорог против борщевика Сосновского и амброзии.По результатам обследований зараженные участки охватили около 600 гектаров, сообщает Минтранс ВО.Наибольшая концентрация сорняков зафиксирована в Юрьев-Польском, Александровском, Кольчугинском районах и в округе Муром.Для борьбы применяют опрыскивание гербицидами, признанное эффективным методом.Дороги обработают дважды за сезон: первый этап уже проводится в Александровском, Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и других районах.Второй этап запланирован на август, а обработка от амброзии продлится с мая по сентябрь.