Церемонии прощания с бойцами состоялись в двух городах Владимирской области.

Церемонии прощания с бойцами, павшими в зоне специальной военной операции, состоялись в двух городах Владимирской области.Одним из погибших оказался уроженец села Сорогужино Юрьев-Польского района, появившийся на свет в июне 1981 года.Контракт с оборонным ведомством он заключил осенью 2023-го, после чего занял должность механика-водителя в мотострелковом подразделении. Жизнь военнослужащего оборвалась на поле боя, а траурная церемония прошла 19 мая.Этим же днем датированы и похороны еще одного павшего земляка, проводить которого в последний путь собрались жители Гороховца.