На пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 21 мая, губернатор рассказал о планах по благоустройству пространств в центре Владимира. В областной столице появится новый пешеходный маршрут, который будет пролегать от привокзальной площади через улицу Вокзальную, Годову гору, Палаты, Соборную площадь и далее к областной филармонии. А на Театральной площади, которая станет частью этого маршрута, организуют зимний каток.