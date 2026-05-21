Весна у большинства людей ассоциируется с радостными эмоциями от наступления более теплых и солнечных дней, от ожидания приближающегося лета. Но для тех, кто страдает аллергией на пыльцу, приход весны означает обострение заболевания. Как облегчить себе жизнь в этот период, рассказала врач — аллерголог-иммунолог ГБУЗ ВО «ОКБ» Ирина Волгаевская. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Разнесенные ветром— Ирина Николаевна, поллиноз, или, как её ещё называют, весенняя аллергия, появляется в период цветения первых растений. Какие из них первыми «наносят удар» человеку?— Поллиноз обычно имеет сезонный характер. Как правило, аллергию вызывает пыльца растений, которая разносится ветром. Есть так называемые пики периодов цветения в средней полосе России. Первый наступает в конце марта, когда зацветают деревья (ольха, лещина, берёза). Второй период — с конца мая до конца июля — это цветение злаковых (луговых) трав. И, наконец, с конца июля по октябрь цветут сорные травы.— Как определить, на какое растение возникла аллергия? Могут ли год от года меняться аллергены?— При ежегодном появлении симптомов, таких как чихание, насморк, слезотечение, кашель, субфебрильная температура, в одно и то же время года необходимо обратиться за консультацией к аллергологу-иммунологу. Специалист поможет выявить, пыльца какого растения, возможно, является причиной этих симптомов. Для этого проводится аллергологическое обследование: скарификационные кожные тесты (когда через небольшую «царапку» на коже предплечья наносят каплю аллергена и через некоторое время оценивают реакцию организма) и анализы крови на специфические антитела к пыльце растений. Причём скарификационные кожные тесты проводятся только вне периода цветения растений и вне обострения симптомов.Спектр аллергенов же в процессе жизни может расширяться, выраженность симптомов также может меняться в ту или иную сторону.Гендерные мифы— Считается, что сильнее от аллергии страдают мужчины. Действительно ли реакция на аллерген закрепляется по половому признаку и передаётся ли она по наследству?— Не совсем так. По наследству передаётся предрасположенность к аллергическим заболеваниям, но не к конкретному аллергену.Что касается половой предрасположенности, мужчины и женщины приблизительно одинаково страдают от аллергии. Однако число выявленных аллергических заболеваний может быть разным, поскольку мужчины реже обращаются к врачу с симптомами поллиноза.— В каком возрасте люди чаще всего сталкиваются с этим заболеванием?— Аллергия может проявиться в любом возрасте — как в детстве, так и во взрослом или пожилом возрасте, но поллинозом чаще всего страдают молодые люди. У детей первые проявления аллергии иногда возникают даже в младенчестве.— Может ли аллергия появиться внезапно?— Да, такое может произойти, даже если ранее человек не сталкивался с подобными реакциями. Аллергические реакции могут развиваться быстро — в течение нескольких минут или часов после контакта с аллергеном. При появлении симптомов, особенно тяжёлых — затруднённого дыхания, отёка лица, губ, язы­ка, головокружения, падения давления (чаще это связано с аллергией на лекарства), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.Больше чем чихание— В каком случае нужно идти к врачу, а когда можно довериться самым распространённым аптечным средствам?— В любом случае необходимо обратиться к врачу. Не всегда симптомы, похожие на аллергические, являются аллергией, и наоборот.Самолечение может привести к серьёзным последствиям.— Аллергия на цветение может спровоцировать более серьёзные заболевания?— Кроме симптомов риноконъюнктивита (чихания, на­сморка, слезотечения, перше­ния в горле) могут возникать более серьёзные, например симптомы пыльцевой бронхиальной астмы (приступо­образное затруднение дыхания, кашель, хрипы в груди, а также отёк лица, горла). Тогда кроме антигистаминных препаратов, противоаллергических спреев в нос и капель в глаза потребуются ингаляторы для купирования приступов удушья. При появлении жизнеугрожающих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую.— Может ли аллергия пройти сама собой, без лечения?— Аллергии могут не только появляться и усиливаться, но и разрешаться. Многие дети «перерастают» свои аллергии. Но иногда недуг исчезает и возвращается спустя годы. Каждый человек уникален, и изменения могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. Влиять на это может, к примеру, переезд в другой регион с иной растительностью. Гормональные колебания, особенно во время полового созревания, беременности или менопаузы, также могут играть определённую роль в изменении восприимчивости к аллергенам. Социально-экономический статус может влиять на вероят­ность ремиссии аллергии.— Самое главное: что делать аллергику во время цветения?— По возможности выезжать из данной местности на период цветения растений, на пыльцу которых у человека выявлена аллергия.Если это сделать невозможно — соблюдать ряд правил. В машине не открывать окна, использовать кондиционер с фильтром, включать его на рециркуляцию, регулярно проверять его работу и ежедневно проводить влажную уборку в салоне.Дома также нужно держать окна закрытыми. Если открываете их, то завешивайте влажными простынями. Меняйте одежду после возвращения домой и, принимая душ, обязательно мойте волосы. Не сушите одежду после стирки на улице или открытом балконе. Используйте очистители и увлажнители воздуха, избавьтесь от «пылесборников» (мягких игрушек, тяжёлых занавесок, перовых и пуховых постельных принадлежностей).На улице важно следить за уровнем пыльцы, не выезжать на природу в период её максимальной концентрации, избегать прогулок и занятия спортом в парках в сухую, ветреную погоду, выбирать маршруты около водоёмов, носить солнцезащитные очки.ДосьеВолгаевская Ирина Николаевна 1971 г. р.Окончила Ивановский государственный медицинский университет.Последнее место работы — ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница».Стаж работы — 25 лет.