Возбуждено дело о покушении на убийство двоих в Коврове.

Следственный отдел по г. Ковров регионального следственного управления СК возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство двух лиц (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).Обвинение в совершении преступления предъявлено жителю Коврова 1971 года рождения.Установлено, что он недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, и проживал по адресу на ул. Абельмана вместе с матерью (1945 г.р.) и ее сожителем (1954 г.р.), с которыми у него возникали бытовые конфликты.В ночь с 14 на 15 мая 2026 года в ходе очередной ссоры, будучи в состоянии опьянения, он нанес отчиму несколько ножевых ранений в шею и предплечье. Мужчина скончался на месте. Матери он нанес два удара в шею, но женщина сумела позвонить внучке и была вовремя госпитализирована, благодаря чему выжила. После нападения подозреваемый скрылся, позже его задержали в Коврове. Он дал признательные показания.Следствие проводит комплекс необходимых действий и экспертиз для установления всех обстоятельств и окончательной квалификации деяний.