Для пенсионеров в регионе ежегодно проходят больше 5 тысяч мероприятий.

В регионе ежегодно проводят более 5 тысяч мероприятий для пенсионеров — лекции, встречи, мастер‑классы и праздники. В них участвуют свыше 33 тысяч человек.Более 200 пожилых жителей стали волонтерами по финансовой грамотности, а 78% выпускников курсов теперь самостоятельно пользуются онлайн‑банкингом.Двадцать местных практик признаны лучшими в стране и размещены на федеральной платформе АСИ «Смартека».Университет третьего возраста насчитывает свыше 100 факультетов: там учат работе на компьютере, финансам, праву, иностранным языкам, рукоделию и основам ухода за здоровьем.Занятия проходят в формате лекций, тренингов, практических уроков и домашних заданий.Популярные проекты — «Танцы для всех» и «Школа редких рукоделий» в Петушинском центре. Реабилитация из Суздальского округа попала в топ‑100.В регионе работают 143 приемные семьи для пожилых, а проект «Я — гид» вовлекает пенсионеров в экскурсии по усадьбе Храповицкого, поселку Мстера и местам воинской славы.