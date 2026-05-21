На территории собственного домовладения местный житель наткнулся на объект, внешне напоминающий боеприпас.

Мужчина незамедлительно сообщил об этом в полицию. На указанное место сразу же выдвинулась группа специалистов инженерно-технического профиля из состава ОМОН «Невский» областного управления Росгвардии.Проведя детальную диагностику, саперы установили, что это действительно боевая граната, ориентировочно оставшаяся в земле с боев 1914–1918 годов. Сотрудники пресс-службы ведомства уточнили, что корпус устройства был сильно изъеден ржавчиной, а штатный запал отсутствовал, будучи отломанным.Для обеспечения безопасности населения взрывотехники транспортировали опасный предмет в безлюдную зону и ликвидировали его с помощью накладного подрывного заряда.Представители силового ведомства в очередной раз призвали граждан к бдительности: касаться подозрительных вещей категорически запрещено, а всю информацию о них следует экстренно передавать в компетентные органы.