Все участники показали хорошую подготовку и стремление к победе.

Во Владимире прошли соревнования по спортивному ориентированию «Ориента», организованные детским садом №66 и Федерацией спортивного ориентирования Владимирской области.На старт вышли 12 команд дошкольников и 12 семейных команд. Каждой команде предстояло найти 11 контрольных пунктов.Соревнования поощряют не только скорость, но и логическое мышление, и умение быстро принимать решения.В командном зачете среди дошкольников первое место занял ДОУ №68, второе — ОЦ №7 (ДОУ №105), третье — ОЦ №2 (ДОУ №83).В семейном зачете победила семья Ефимовых (ОЦ №7, ДОУ №105), на втором месте — семья Масленниковых (ДОУ №68), на третьем — семья Васильевых (ОЦ №8, ДОУ №17).В личном зачете у девочек первенствовала Егорова Алиса (ДОУ №68), второе место у Кузнецовой Софии (ДОУ №68), третье — у Лепенковой Алисы (ОЦ №7, ДОУ №105).В личном зачете у мальчиков золото у Рубащенко Егора (ОЦ №8, ДОУ №110), серебро у Бахтиева Даниила (ОЦ №7, ДОУ №105), бронза у Смирнова Матвея (ДОУ №68).