Аудиогиды по Владимиру и Суздалю уже доступны для скачивания.

Записи подготовлены в рамках проекта «Проводники смыслов. Голоса», реализуемого по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и ориентированного на задачи нацпроекта «Молодежь и дети». Такую информацию приводит правительство области.Серия про Владимир знакомит с историей города, его архитектурой, главными памятниками и культурными традициями региона. В выпусках объясняют, как возникло поселение на реке Клязьме, кто стоял у строительства Золотых ворот и Успенского собора, и как город пережил нашествия, став частью «Золотого кольца».Аудиопрогулки по Суздалю рассчитаны на детей и их родителей: они рассказывают о белокаменном кремле на Каменке, монастырях, деревянных церквях и домах с резными наличниками. Отдельные эпизоды посвящены истории города, суздальским огурцам и живым традициям — в том числе Музею деревянного зодчества, Спасо-Евфимиеву монастырю и Дню Огурца.