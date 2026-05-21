Прокуратура обязала УК отремонтировать дом после пожара.

Прокуратура Петушинского района через суд обязала управляющую компанию отремонтировать общедомовое имущество дома №448 на ул. Заречная.Проверку инициировали по заявлению, поступившему на личный прием прокурора региона Ивана Владимировича Грибова.В ходе проверки в квартире на пятом этаже и подъезде зафиксированы отслоение и растрескивание штукатурки и краски, повреждена отделка потолка.В подвальном помещении обнаружены протечки в системе холодного водоснабжения.Жильцы не раз обращались в УК, но ремонта не добились.Иск прокурора в Петушинский районный суд удовлетворен в полном объеме. УК начала замену инженерных сетей и ремонт подъезда.В отношении должностного лица возбуждено административное дело по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ.