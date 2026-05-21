В Коврове 55-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство двух людей. Мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, во время ссоры ударил несколько раз ножом мать и её сожителя. Отчим погиб на месте, женщину удалось спасти. Освободившись из колонии, обвиняемый вернулся в квартиру на улице Абельмана, где жил вместе с 80-летней матерью и её 71-летним сожителем.