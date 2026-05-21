Контроль за исполнением решения суда осуществляет межрайонная прокуратура.

Сотрудники межрайонной прокуратуры совместно с инспекторами ГИБДД проверили состояние дорог у образовательных учреждений в Кольчугинском районе.Проверка выявила, что на ряде пешеходных переходов возле школ отсутствуют светофоры, хотя по нормативам их следовало установить.Такая ситуация создавала риск для водителей, пешеходов и, прежде всего, для школьников, которые ежедневно переходят дорогу.Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местные власти оснастить переходы светофорами у учебных заведений.Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.После этого из бюджета направили средства на установку средств регулирования движения.Первый светофор уже смонтировали у МБОУ «Средняя школа № 5». Остальные школы с неоснащенными переходами будут поочередно оборудованы.