Обработан перекресток 2‑я Линия и Дачная.

Владимир приступил к очередному этапу масштабной дератизации общественных территорий.Санитарные обработки от грызунов выполняют регулярно, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия для жителей.Специалисты провели обработку на перекрестке 2‑я Линия и Дачная, где раньше отмечалась активность грызунов.Эти мероприятия входят в комплексную программу Управления по охране окружающей среды.Для выполнения работ привлечен Центр гигиены и эпидемиологии по контракту на оказание услуг и поставку материалов.Особое внимание направлено на контейнерные площадки и прочие места скопления пищевых отходов, где риск появления грызунов выше.Продолжается мониторинг эффективности мер. Жители могут сообщать о проблемных участках, чтобы совместными усилиями сделать город чище и безопаснее.