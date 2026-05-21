Клара Семеновна Сухарева скончалась на 87‑м году жизни. В регионе ее знали и уважали как ведущую мастерицу по художественной вышивке.
Клара Семеновна родилась в Донецке в 1940 году и по образованию была детским врачом‑педиатром, более 18 лет работала в больницах и поликлиниках Мурома, Суздаля и Владимира.
Однако главным делом ее жизни стало творчество, которое со временем затмило медицинскую карьеру.Она освоила 27 техник — от белой и цветной глади до владимирского шва, монастырского шитья и вышивки бисером.
Руками Сухаревой выполнены гербы многих российских городов и известных княжеских родов. В 2003 году она создала Большой государственный герб России, работу, которую считают уникальным произведением искусства.
Долгие годы она возглавляла студию «Мир красоты» при Областном центре народного творчества во Владимире.
В ее послужном списке более 15 книг, почти 300 выставок в России и за рубежом и около 200 проведенных мастер‑классов.
Сухарева была членом Союза художников, Союза журналистов, общества «Знание» и Международной ассоциации любителей книжных знаков, обладательницей ряда региональных и общественных наград.