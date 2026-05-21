За свою жизнь она провела около 300 выставок по всему миру и написала более 15 книг.

Клара Семеновна Сухарева скончалась на 87‑м году жизни. В регионе ее знали и уважали как ведущую мастерицу по художественной вышивке.Клара Семеновна родилась в Донецке в 1940 году и по образованию была детским врачом‑педиатром, более 18 лет работала в больницах и поликлиниках Мурома, Суздаля и Владимира.Однако главным делом ее жизни стало творчество, которое со временем затмило медицинскую карьеру.Она освоила 27 техник — от белой и цветной глади до владимирского шва, монастырского шитья и вышивки бисером.Руками Сухаревой выполнены гербы многих российских городов и известных княжеских родов. В 2003 году она создала Большой государственный герб России, работу, которую считают уникальным произведением искусства.Долгие годы она возглавляла студию «Мир красоты» при Областном центре народного творчества во Владимире.В ее послужном списке более 15 книг, почти 300 выставок в России и за рубежом и около 200 проведенных мастер‑классов.Сухарева была членом Союза художников, Союза журналистов, общества «Знание» и Международной ассоциации любителей книжных знаков, обладательницей ряда региональных и общественных наград.