С 22 мая 2026 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство, согласно которым многодетные семьи смогут получать пособие на рождение и воспитание детей, несмотря на незначительное превышение среднедушевого дохода. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ .Отмечается, что подобные изменения были приняты по указанию президента России Владимира Путина. В ходе прямой линии глава государства поручил исправить ситуацию, когда семьям с тремя и более детьми отказывают в пособии по той причине, что во время очередного продления выплаты среднедушевой доход оказывается на несколько рублей выше прожиточного минимума.Отныне действует иной принцип. Если при переоформлении пособия средний доход на члена многодетной семьи не превышает прожиточный минимум в регионе более чем на 10%, то выплата продлевается ещё на год. При этом размер пособия составит 50% от прожиточного минимума ребёнка, установленного в субъекте РФ.Во Владимирской области данные выплаты в размере 8910 рублей на одного ребёнка получат порядка 270 семей. В целом же по стране принятые изменения должны улучшить жизнь более 231 тысячи российских детей.«Решения об отказе в назначении ежемесячного пособия, которые были вынесены с 1 января 2026 года по причине превышения дохода, будут автоматически пересмотрены – без необходимости подавать новое заявление. Поддержка многодетных семей — принципиальная задача государства в нашей стране. Восстановление справедливости в получении данных пособий, является показательным в этом вопросе», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.