Администрация Фрунзенского района Владимира проводит принудительный демонтаж самовольно установленных гаражей между улицами Фестивальная и 40 лет Октября.Контракт на выполнение работ был подписан в конце прошлого года, подрядная организация действует в строгом соответствии с документами.С начала года с участка площадью примерно 1 га демонтировано около 50 построек из первоначальных 130.Ранее примерно 20 гаражей владельцы убрали самостоятельно, отметили в администрации.Всего во Фрунзенском районе выявлено свыше 2000 незаконных гаражных сооружений, включенных в реестр нарушений.Сотрудники администрации продолжают устанавливать владельцев и поэтапно освобождать муниципальные земли от несанкционированных построек.Главная цель работ — вернуть землю в общественное пользование и подготовить территорию к благоустройству.По инициативе губернатора Александра Авдеева на этом участке планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс, открытые спортивные площадки, зоны с уличными тренажерами, сквер и парковочную зону для жителей.Проект развития спортивной и досуговой инфраструктуры будет реализован по этапам. Подготовительные работы уже ведутся, а полная реализация займет несколько лет.