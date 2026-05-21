Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Региональное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела в отношении жительницы Мурома 1975 года рождения. Ей предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Следствие установило, что обвиняемая совместно проживала с сожителем в квартире на улице Ленина в Муроме, и между ними регулярно возникали ссоры.11 февраля 2026 года после совместного распития алкоголя мужчина обвинил ее в том, что она спрятала его мобильный телефон. В ходе конфликта он стал выталкивать женщину из жилища, что вызвало у нее сильную злость.Находясь на кухне, женщина ударила сожителя ножом в подключичную область. От полученной раны мужчина 1992 года рождения скончался на месте.Обвиняемая покинула квартиру и стала звать на помощь. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего.В ходе расследования женщина заявила, что намеревалась ударить по руке, чтобы его напугать, но потерпевший повернулся, и нож попал в тело.Свидетели сообщили, что во время алкогольного опьянения фигурантка могла проявлять агрессию и ранее причиняла вред себе и партнеру.