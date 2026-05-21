Решение горожан определит приоритеты благоустройства на 2027 год.

Продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты, которые планируют благоустроить к 2027 году.Голосование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни».В списке оказались как уютные скверы в жилых районах, так и значимые площадки в центре и отдаленных микрорайонах.Голосовать можно за один из следующих объектов:- сквер у дома № 7 на улице Куйбышева;- сквер на улице Добролюбова;- сквер на улице Львовская в микрорайоне Лунево;- сквер на проспекте Строителей в районе дома 20;- сквер на проспекте Строителей в районе дома 12;- сквер на улице Никитина;- сквер на улице Никитская;- сквер на улице Октябрьская в микрорайоне Оргтруд;- сквер на улице Девическая;- территория по улице Комиссарова (территория ДЮСШ дзюдо №88);- территория вдоль реки Рпень на улице Мира и Рпенском проезде;- пешеходный бульвар от улицы Песочная до улицы Центральная в микрорайоне Коммунар;- территория на улице Зеленая в районе дома 10 в микрорайоне Закрязьменский;- территория на улице Добросельская в районе дома 215.Это возможность показать, какие изменения наиболее важны для жителей Владимира.Дизайн-проекты и описания уже доступны на платформе:zagorodsreda.gosuslugi.ru