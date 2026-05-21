Решение горожан определит приоритеты благоустройства на 2027 год.
Продолжается Всероссийское онлайн-голосование за объекты, которые планируют благоустроить к 2027 году.
Голосование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В списке оказались как уютные скверы в жилых районах, так и значимые площадки в центре и отдаленных микрорайонах.
Голосовать можно за один из следующих объектов:
- сквер у дома № 7 на улице Куйбышева;
- сквер на улице Добролюбова;
- сквер на улице Львовская в микрорайоне Лунево;
- сквер на проспекте Строителей в районе дома 20;
- сквер на проспекте Строителей в районе дома 12;
- сквер на улице Никитина;
- сквер на улице Никитская;
- сквер на улице Октябрьская в микрорайоне Оргтруд;
- сквер на улице Девическая;
- территория по улице Комиссарова (территория ДЮСШ дзюдо №88);
- территория вдоль реки Рпень на улице Мира и Рпенском проезде;
- пешеходный бульвар от улицы Песочная до улицы Центральная в микрорайоне Коммунар;
- территория на улице Зеленая в районе дома 10 в микрорайоне Закрязьменский;
- территория на улице Добросельская в районе дома 215.
Это возможность показать, какие изменения наиболее важны для жителей Владимира.
Дизайн-проекты и описания уже доступны на платформе:zagorodsreda.gosuslugi.ru