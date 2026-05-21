Мужчина нашёл на приусадебном участке предмет, похожий на гранату, и обратился к правоохранителям. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно‑технического отделения ОМОН «Невский» регионального управления Росгвардии. После тщательного обследования взрывотехники определили, что найденный предмет – граната, предположительно, времён Первой мировой войны. У боеприпаса зафиксирована высокая степень коррозии и обломанный взрыватель, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии