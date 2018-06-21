Юным зрителям продемонстрировали, как проходит тренировка животных...
В свой профессиональный праздник «День кинологических подразделений МВД РФ» сотрудники центра рассказали детям о службе в ЦКС УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
Сотрудники полиции рассказали ребятам из школьных лагерей «Московская смена» и курсантам «Колледжа полиции» об истории создания ЦКС УВД по СЗАО, а также познакомили их со своими питомцами. Служебные собаки оказывают неоценимую помощь правоохранительным органам в розыске и охране общественного порядка.
Юным зрителям продемонстрировали, как проходит тренировка животных, показали, как работает служебная собака на импровизированном месте происшествия.
В заключении дети поблагодарили сотрудников центра за интересное мероприятие.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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