В Госдуме выступили с предложением обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду. Парламентарий направил запрос в соответствующие министерства.

В Госдуме выступили с предложением обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду. Парламентарий направил запрос в соответствующие министерства.По словам депутата фракции ЛДПР Василия Власова, из-за глобального изменения климата лето в России проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Он добавил, что работа в такой период наносит лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями существенный вред.По этой причине депутат предлагает обязать работодателей по всей стране предоставлять этой группе работающих граждан выходной день. Уточняется, что главным критерием для принятия решения должна стать средняя температура для соответствующего месяца в соответствующем регионе России, передает .Ссылаясь на исследования Всемирной организации здравоохранения, Власов отметил, что болезнь сердца и инсульт являются самой распространенной причиной смертности среди населения не только в России, но и во всем мире. "Такие заболевания могут обостряться в результате многих факторов, например, таких как: повышенная магнитная активность, курение, а также жаркая погода. Прошу Вас дать свою оценку и рассмотреть возможность реализации данной инициативы", – резюмировал политик.Напомним, что ранее в России предложили ввести дополнительный выходной день раз в три года для прохождения работающими гражданами диспансеризации. Идею поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.